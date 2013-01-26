В Смоленской области белорус на автокране протаранил пассажирский автобус

Новости России. ДТП произошло рано утром 25 января в районе деревни Красиловка Смоленской области. 56-летний водитель автокрана МАЗ, житель города Житковичи Гомельской области (по информации TUT.BY), выезжая задним ходом со второстепенной дороги на главную, врезался в автобус ПАЗ.

Евгений Лось, старший инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Смоленской области:

Водитель автокрана МАЗ сдавал назад, не убедился в безопасности манёвра и наехал на пассажирский автобус.

В автобусе находились 10 человек. По информации местной прессы, четверо пассажиров автобуса пострадали. Трое из них были доставлены в Починковскую центральную районную больницу. Водителя автобуса с тяжёлой черепно-мозговой травмой и переломами обеих голеней госпитализировали в Смоленскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.