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В Сибири горят более 23 тысяч га лесов. С огнем борются и спасатели, и военные

30 июля 2012 06:34
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Новости России. В Россиии остается напряженной ситуация в связи с лесными пожарами. В Сибири огнем охвачены 23 тысячи гектаров. Самые сильные очаги в Красноярском крае, Туве и Иркутской области и Томской. На борьбу с огнем брошены все силы.

В пострадавших районах находятся и спасатели, и военнослужащие. Тушат пламя с земли и с воздуха. Осложняют ситуацию погодные условия. Аномально высокие температуры продержатся в регионе еще около недели. Режим чрезвычайной ситуации снимать не планируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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