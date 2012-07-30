В Сибири горят более 23 тысяч га лесов. С огнем борются и спасатели, и военные

Новости России. В Россиии остается напряженной ситуация в связи с лесными пожарами. В Сибири огнем охвачены 23 тысячи гектаров. Самые сильные очаги в Красноярском крае, Туве и Иркутской области и Томской. На борьбу с огнем брошены все силы.

В пострадавших районах находятся и спасатели, и военнослужащие. Тушат пламя с земли и с воздуха. Осложняют ситуацию погодные условия. Аномально высокие температуры продержатся в регионе еще около недели. Режим чрезвычайной ситуации снимать не планируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.