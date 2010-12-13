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В Шарм-эль-Шейхе после нападения акул разрешили купаться на всех пляжах

13 декабря 2010 09:23
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Правда при условии, что владельцы отелей и отдыхающие будут соблюдать ряд правил.

Так, первые должны будут позаботиться о безопасности своих постояльцев. В частности, для защиты отдыхающих введут специальные патрули на лодках, которые будут контролировать акваторию.

Отдыхающим же предписано не заплывать за буйки и воздерживаться от кормления хищных обитателей Красного моря.

Напомним, что две недели назад пляжи курортного города были полностью закрыты после нескольких случаев нападения акул. Четверо туристов серьезно пострадали, одна женщина погибла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Акула у берегов Шарм Эль Шейха покалечила дайверов из России и Украины

# происшествия # Нападение акулы

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