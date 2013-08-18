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В России уровень воды в реке Амур достиг исторического максимума – 642 см. Из зоны бедствия эвакуировали почти 20 тысяч человек

18 августа 2013 15:46
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Новости России. Уровень воды в реке Амур рядом с Хабаровском достиг исторического максимума – 642 сантиметра. Последний раз такое было 120 лет назад. И это только начало. Уже завтра, говорят метеорологи, будет поставлен абсолютный рекорд.

Режим чрезвычайной ситуации введен уже в пяти регионах Дальнего Востока. На помощь спасателям и военным приходят волонтёры. Они возводят защитные дамбы в районах, которые могут попасть под удар стихии. Из зоны бедствия эвакуировали почти 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение в России

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