В России уровень воды в реке Амур достиг исторического максимума – 642 см. Из зоны бедствия эвакуировали почти 20 тысяч человек

Новости России. Уровень воды в реке Амур рядом с Хабаровском достиг исторического максимума – 642 сантиметра. Последний раз такое было 120 лет назад. И это только начало. Уже завтра, говорят метеорологи, будет поставлен абсолютный рекорд.

Режим чрезвычайной ситуации введен уже в пяти регионах Дальнего Востока. На помощь спасателям и военным приходят волонтёры. Они возводят защитные дамбы в районах, которые могут попасть под удар стихии. Из зоны бедствия эвакуировали почти 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.