В России на борту самолёта умер пассажир, гражданин Украины

Новости России. Причиной экстренной посадки самолета, совершавшего перелет по маршруту Кемерово-Москва, стал сердечный приступ у одного из пассажиров, гражданина Украины.

Как сообщают российские СМИ, борт приближался к Нижнему Новгороду, когда у мужчины прихватило сердце. Пилоты, предупредив о случившемся, получили разрешение на посадку, а бортпроводники оказывали пассажиру первую помощь. На земле самолет встретила бригада медиков, однако им оставалось констатировать смерть.

Похожий случай несколько дней назад произошел с самолетом, летевшим из Москвы в Шарм-эль-Шейх: воздушное судно совершило экстренную посадку в Симферополе после того, как одному из пассажиров стало плохо. После приземления самолета медики доставили его в больницу. Предварительный диагноз — кома неясной этиологии.