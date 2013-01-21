В Раубичах катание на «ватрушках» стало причиной серьезных травм у двух мужчин

Новости Беларуси. Отдых в выходные не обошелся без ЧП. В спортивном комплексе Раубичи под Минском произошло столкновение на горке. Молодой человек и мужчина с двумя детьми съезжали по склону на так называемых «ватрушках». В какой-то момент их пути пересеклись.

От удара отдыхающие получили серьезные травмы. Бригада медиков приехала только через 40 минут. Все это время пострадавшие находились на холодном снегу. По словам очевидца, у юноши предварительно диагностировали открытый перелом бедра. У взрослого мужчины ушиб ноги. Дети, к счастью, не пострадали, хотя и перенесли сильный стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.