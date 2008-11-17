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В пригороде Лос-Анджелеса идет масштабная эвакуация местного населения

17 ноября 2008 08:52
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Город с трех сторон окружен лесными пожарами. Свои дома покинули уже около 50 тысяч человек. Распространению огня способствует сильный ветер. Стихия уничтожила более тысячи жилых домов и сейчас угрожает элитным районам округа Санта-Барбара, где живут мировые знаменитости. В зоне бедствия работают сотни пожарных расчетов. Но справиться с огнем пока не удается. Губернатор Калифорнии объявил на территории штата чрезвычайное положение.
# происшествия

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