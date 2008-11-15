В авиакатастрофе грузового самолета АН-12 в Ираке погиб белорус

Наш соотечественник был в составе экипажа. Об этом сообщили в МИД России. Трагедия произошла в районе города Фаллуджа в минувший четверг, однако о гражданстве погибших стало известно лишь сегодня. Самолет принадлежал британской компании. Всего на борту находились шесть членов экипажа и пассажир, в том числе трое россиян, два гражданина Украины и один – Индии. Предварительная версия авиакатасрофы – неполадки в двигателе. Очевидцы утверждают, что самолет загорелся в воздухе, а затем упал в пустыне. Белорусские дипломаты пытаются установить личность нашего соотечественника.