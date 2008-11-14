В Могилёве подросток угнал автобус

Правда прокатиться нарушителю удалось лишь пару километров. Но и это еще не самое поразительное. Угонщику — всего 14. В первом могилёвском автопарке только и разговоров, что об угоне. Водители наслышаны об угнанных легковушках, микроавтобусах и даже троллейбусах. Но чтобы посреди рабочего дня увели автобус - такого ещё не было. Ситуация тем более невероятная, что водитель Маза всего на 10 минут оставил машину у ворот парка - запер двери и зашёл в диспетчерскую



К этому моменту угонщик успел наколесить по городу несколько километров. Правда к хорошо различимому на мониторах спутниковой системы объекту уже устремились сотрудники милиции. За рулём оказался 14 летний подросток. Как потом объяснил сам нарушитель водить автобус его научил отец, он работает в том же автопарке, на таком же автобусе.



Как бы не объяснял свой поступок малолетний угонщик, ответственности перед законом ему не избежать. По статье 214 Уголовного кодекса, а это угон транспортного средства, наказание до 5 лет лишения свободы. За безбилетный и безводительский проезд плата довольно суровая.

