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В Португалии проходит всеобщая забастовка, крупнейшая за последние несколько лет

27 июня 2013 10:11
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Новости Португалии. В Португалии проходит всеобщая национальная забастовка. Это вторая крупнейшая стачка в стране за последние несколько лет. В ней принимают участие сотрудники многих госучреждений, а главное — водители наземного общественного транспорта и метро. Крупнейший авиаперевозчик страны также присоединился к забастовке.

На сутки жизнь в Португалии практически остановится. К такой плачевной ситуации привели непопулярные экономические меры со стороны правительства Португалии. Чуть ли не каждый месяц в государстве растут налоги, а социальные выплаты и зарплаты снижаются. Многие португальцы на гране отчаяния. Они надеются, что забастовка заставит правительство изменить свою жесткую политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Забастовка

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