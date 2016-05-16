В Пинске рабочий сорвался с крыши пятиэтажного здания и погиб

Новости Беларуси. Трагедия в Пинске. В понедельник утром с крыши многоэтажки упал 45-летний мужчина. Как рассказали в Следственном комитете, житель Столина на объекте работал каменщиком.



Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Погибший работал в субподрядной организации Столинского района, занимающейся строительством данного здания. К этому моменту на объекте были завершены кровельные работы с недостатками, выявленными генподрядчиком. Их устранением занимались двое работников, являющихся каменщиками. Один из них взобрался на двускатную крышу вместе с шуруповертом и листом металлопрофиля, откуда упал вниз. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи зафиксировала смерть мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Опрашиваются коллеги погибшего и руководство предприятия, изъята соответствующая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.