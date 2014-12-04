В одной из школ Грозного блокирована группа боевиков - идет операция по нейтрализации преступников

Новости России. В российском Грозном, столице Чеченской Республики, произошел ряд вооруженных инцидентов, в результате которых есть жертвы и раненые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа боевиков забаррикадировалась в одной из школ города. По словам главы республики Рамзана Кадырова, сейчас идет операция по нейтрализации преступников.

Ранее вооруженные люди напали на пост дорожно-патрульной службы и Дом печати.

Боевики закрылись в здании и вступили в перестрелку. Силовикам понадобилось несколько часов, чтобы ликвидировать преступную группу.

В результате спецоперации погибли около десятка человек. Еще более 20 ранены, большинство из них находится в тяжелом состоянии.

Здание Дома печати полностью сгорело. Повреждены и несколько близлежащих строений. На месте ЧП продолжают работать медики и полиция.