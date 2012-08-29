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В Мюнхене взорвана 250-килограммовая авиационная бомба. В домах вылетели стекла, разлетевшиеся обломки привели к пожарам

29 августа 2012 10:02
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Новости Германии. В германском Мюнхене саперы взорвали авиационную бомбу. Снаряд весом в 250 килограммов обнаружили в центре города во время строительных работ. В ходе операции по обезвреживанию выяснилось, что детонация может произойти в любой момент из-за плохого состояния взрывателя. Поэтому бомбу решили не перевозить.

Заранее эвакуировали две с половиной тысячи жителей. Опасный район оцепили. Ближайшую станцию метро закрыли. В результате взрыва вылетели все стекла в близлежащих домах. Разлетевшиеся горящие обломки привели к пожарам в нескольких зданиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Беларусь помнит # Фотофакт

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