В Мюнхене взорвана 250-килограммовая авиационная бомба. В домах вылетели стекла, разлетевшиеся обломки привели к пожарам

Новости Германии. В германском Мюнхене саперы взорвали авиационную бомбу. Снаряд весом в 250 килограммов обнаружили в центре города во время строительных работ. В ходе операции по обезвреживанию выяснилось, что детонация может произойти в любой момент из-за плохого состояния взрывателя. Поэтому бомбу решили не перевозить.

Заранее эвакуировали две с половиной тысячи жителей. Опасный район оцепили. Ближайшую станцию метро закрыли. В результате взрыва вылетели все стекла в близлежащих домах. Разлетевшиеся горящие обломки привели к пожарам в нескольких зданиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.