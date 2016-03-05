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В Москве погиб белорус, работавший сварщиком

05 марта 2016 11:19
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Новости Беларуси. Трагическое происшествие в Москве. Здесь погиб белорус, работавший сварщиком. Мужчина отравился угарным газом — такова предварительная версия следствия.

Работы проводились в  шахте. Вначале в неё спустился наш 35-летний соотечественник. При себе он имел газовый баллон. Через некоторое время ему стало плохо. На помощь пришел его коллега – молодой человек 27 лет. К сожалению, оба они погибли.

Следственные органы  проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Крыжановский, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:
Посольство находится в постоянном контакте с российскими правоохранительными органами и местными органами власти в Беларуси того региона, где проживают родственники погибшего.

# происшествия # Отравления

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