В Москве погиб белорус, работавший сварщиком

Новости Беларуси. Трагическое происшествие в Москве. Здесь погиб белорус, работавший сварщиком. Мужчина отравился угарным газом — такова предварительная версия следствия.

Работы проводились в шахте. Вначале в неё спустился наш 35-летний соотечественник. При себе он имел газовый баллон. Через некоторое время ему стало плохо. На помощь пришел его коллега – молодой человек 27 лет. К сожалению, оба они погибли.

Следственные органы проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Крыжановский, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Посольство находится в постоянном контакте с российскими правоохранительными органами и местными органами власти в Беларуси того региона, где проживают родственники погибшего.