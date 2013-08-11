В Москве пилотов сразу трёх самолётов ослепили лазером

Новости России. Пилотов сразу трёх самолётов ослепили неизвестные в ночь с субботы на воскресенье. Это произошло, когда лайнеры заходили на посадку. К счастью, никто не пострадал. Самолёты благополучно приземлились.

Все три случая, по словам пилотов, произошли приблизительно в одном и том же месте. Это село Никольское, расположенное в 60 км от аэропорта Шереметьево. Первый инцидент произошёл с самолётом из Ниццы, второй – с рейсом из Стокгольма, третий – с воздушным судном из Испании.

Андрей Согрин, начальник департамента по связям с общественностью авиакомпании «Аэрофлот» (в интервью российским СМИ):

В ночь с субботы на воскресенье произошло три похожих случая. Наши экипажи были ослеплены лазером. Конечно, это не повлияло на безопасность, потому что у нас очень опытные командиры, которые легко выруливают в таких ситуациях. Тем не менее, мы считаем, что это настоящее преступление. Сейчас наша служба авиационной безопасности выяснила, что все эти три инцидента произошли в одном и том же месте, в селе Никольское Рузского района Московской области. Мы определили местонахождение хулиганов и надеемся, что правоохранительные органы найдут злоумышленников, и они будут наказаны.

На неделе ещё один неприятный инцидент произошёл в московском аэропорту. Рейс 984 «Москва-Минск», вылетевший из Домодедово в 10.19, в 10.45 в четверг вернулся обратно. Его встречали транспортные полицейские. А всё из-за неадекватного поведения россиянина на борту белорусского самолёта. 32-летний уроженец Казани, как позже рассказали пассажиры, вел себя совершенно неприлично: бросался на окружающих с кулаками, ругался (смотрите видео).