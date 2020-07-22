Прямой эфир

В Минском районе рабочий упал в бетономешалку и погиб

22 июля 2020 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 июля в агрогородке Михановичи Минского района погиб рабочий.

Как сообщает Следственный комитет, 38-летний мужчина находился на территории строительного объекта. Рабочий загружал лопатой в бетонно-смесительный узел цементный раствор и песчаную смесь.

В какой-то момент гражданин упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком. Тело мужчины смесительном узле обнаружили другие рабочие.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК РБ.

Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники строительной организации, изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведение ряда экспертиз.

В июле 2020 года в Кировске человека засыпало грунтом. Мужчина выполнял земляные работы – подробнее здесь.

# Гибель рабочего # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Ошмянском районе на играющих в котловане детей обрушился грунт. Мальчики погибли
22 июля 2020 08:49

В Ошмянском районе на играющих в котловане детей обрушился грунт. Мальчики погибли

В Ошмянском районе двух игравших в котловане детей засыпало песком
22 июля 2020 06:21

В Ошмянском районе двух игравших в котловане детей засыпало песком

BMW и Citroen столкнулись на перекрестке Тимирязева и Орловской
21 июля 2020 14:03

BMW и Citroen столкнулись на перекрестке Тимирязева и Орловской