В Минском районе рабочий упал в бетономешалку и погиб

Новости Беларуси. 21 июля в агрогородке Михановичи Минского района погиб рабочий.
Как сообщает Следственный комитет, 38-летний мужчина находился на территории строительного объекта. Рабочий загружал лопатой в бетонно-смесительный узел цементный раствор и песчаную смесь.
В какой-то момент гражданин упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком. Тело мужчины смесительном узле обнаружили другие рабочие.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК РБ.
Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники строительной организации, изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведение ряда экспертиз.
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