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В Минской области зарегистрированы первые случаи отравления грибами. Пострадали три человека

12 августа 2013 14:48
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Новости Беларуси. На Минщине зарегистрированы первые случаи отравления грибами. Среди пострадавших – три человека. Это жители Жодино и Молодечно. К счастью, обошлось без летальных исходов. 
 
Пострадавшие употребляли так называемые условно съедобные грибы. Между тем, грибной сезон только начинается. В 2012 году в Минской области более 20 человек пострадали от употребления ядовитых грибов. 
 
Специалисты напоминают, для того чтобы избежать отравления необходимо соблюдать элементарные правила профилактики: собирать только известные грибы, употреблять свежие дары леса и обязательно надлежаще обрабатывать. В случае отравления немедленно обращаться к медикам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
Галина Гринкевич, главный государственный санитарный врач Березинского района:
Начинается обычно отравление грибами, когда сморчки и строчки не могут различить между собой. Ну, а в этот период уже, когда начинаются грибы, в общем-то, большой сезон, отравления могут быть не только бледной поганкой, но и старыми грибами. Ещё один такой момент: нельзя ни в коем случае покупать грибы на трассах, возле дороги, потому что, учитывая, что всюду грибы заготавливают, заготовителей достаточно, на дорогу попадают обычно грибы, которые не забрали заготовители, то есть которые радиоактивные, где-то с повышенной радиоактивностью.
# происшествия # Отравления # Галина Гринкевич

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