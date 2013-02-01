В Минске упавшая с крыши сосулька убила работника ЖЭСа

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Минске. Упавший кусок наледи с крыши 12-этажного дома по улице Герасименко смертельно травмировал работника местного ЖЭСа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герасименко 41, третий подъезд. Для 50-летнего мужчины этот адрес стал роковым. Трагедия произошла именно на этом месте. Сейчас о ней словно ничего не напоминает, кроме лент ограждения.

31 января, четыре часа дня. 3 работника ЖЭСа возвращались с вызова. И трагическая случайность: ледяная глыба упала на одного из них, забрав жизнь.

Очевидцы происшествия и сейчас с ужасом говорят о случившемся. Погибшего слесаря многие знали. Говорят, был одним из лучших работников. Вот и на этот раз пришел к жильцам помочь. Но вот спасти его самого уже никто не успел.

Артур Черкас в трагический день стал свидетелем уже пост-фактум. Вернее, того, что было сразу после несчастья.

Артур Черкас, очевидец:

Вчера с работы приехал, здесь куча народу. Мужчина убитый лежит. И на парапете лежала глыба.

Плоские кровли многоэтажки, отсутствие ската. Казалось бы, откуда здесь взяться такому снежному дождю. Мнение жильцов рокового дома и работников ЖЭСа на этот счет разошлись. Кто-то говорит о нерасчищенной крыше, у ЖЭСа свои предположения.

Юрий Гур, заместитель директора по производству УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска»:

На данном доме, на 12 этаже, жильцы остекляют свои лоджии, устанавливают рамы. При установке рам, устанавливают и отливы, которые имеют свой уклон.

Похожие зимние трагедии хоть и редкие, но все же в белорусской истории были. 2010 год, улица Долгобродская, глыба льда убила 80-летнюю пенсионерку. Прямо возле собственного подъезда. Правда, тогда крыша была скатная, да и о проблемах с зимней уборкой говорили все жильцы.

Всех белорусов не раз предупреждали: ходить в такую контрастную погоду возле домов опасно. Случай 31 января – еще одно тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как бы то ни было, ЖЭС ответственности с себя не снимает. Техническое обслуживание жилого фонда в их компетенции. Сегодня в причинах трагедии уже разбирается Следственный комитет.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Слесарю-сантехнику, когда он проходил у 12-этажного дома по улице Герасименко, на голову упал ком снежно-ледовой массы.

Назначен ряд соответствующих экспертиз, чтобы установить все детали этого происшествия. Также следователи будут устанавливать причины и условия, которые могли спровоцировать это чрезвычайное происшествие.