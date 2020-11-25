Прямой эфир

В Минске пьяный мужчина повредил терминал самообслуживания

25 ноября 2020 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пьяный мужчина повредил терминал самообслуживания на железнодорожном вокзале Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О произошедшем рассказала сотрудница железной дороги.

В Минске пьяный мужчина повредил терминал самообслуживания -1

Правоохранители установили личность подозреваемого. 29-летний мужчина рассказал, что причиной такого поступка послужила невозможность купить билет. Свое негодование он решил выместить на технике. В результате был поврежден сенсорный экран. Ущерб составил 320 рублей.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Авария на площади Победы в Минске. Toyota чуть не врезалась в монумент и загорелась
25 ноября 2020 07:45

Авария на площади Победы в Минске. Toyota чуть не врезалась в монумент и загорелась

В Молодечно задержаны мужчины, перекрывавшие движение транспорта. Возбуждено уголовное дело
25 ноября 2020 07:03

В Молодечно задержаны мужчины, перекрывавшие движение транспорта. Возбуждено уголовное дело

На пожаре в Лиде спасён мужчина. Он спал на тлевшем диване
25 ноября 2020 06:26

На пожаре в Лиде спасён мужчина. Он спал на тлевшем диване