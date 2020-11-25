В Минске пьяный мужчина повредил терминал самообслуживания

Новости Беларуси. Пьяный мужчина повредил терминал самообслуживания на железнодорожном вокзале Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О произошедшем рассказала сотрудница железной дороги.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 29-летний мужчина рассказал, что причиной такого поступка послужила невозможность купить билет. Свое негодование он решил выместить на технике. В результате был поврежден сенсорный экран. Ущерб составил 320 рублей.