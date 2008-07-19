В Минске на стройплощадке в районе улицы Кузьмы Чорного рухнул 32-метровый строительный кран

Человеческих жертв удалось избежать только благодаря "удачному" стечению обстоятельств.

Стрела крана прошла мимо строящегося жилого дома и не задела работающих в котловане строителей. Не пострадал и сам крановщик.

Рано утром гусеничный кран уже был поднят на свое рабочее место. Обрушение не нанесло ему технических повреждений и поэтому он будет и дальше эксплуатироваться на стройке. Сейчас комиссия проводит проверку. Уже опрошены очевидцы и представители фирмы-подрядчика. По предварительной версии, основной причиной ЧП вновь стал человеческий фактор.

"По предварительной версии, причиной стали неправильные действия машиниста, вызванные нахождением его, со слов строителей, в состоянии алкогольного опьянения, - отмечает Анатолий Позняк, главный госинспектор по подъемным сооружениям минского управления Проматомнадзора. - Кран эксплуатировался со стрелой в 32,5 метра, что требует особой осторожности от машиниста. При резком торможении может произойти раскачивание груза и кран потеряет устойчивость".

