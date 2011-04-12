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В Минске на ближайшие дни отменяются все развлекательные мероприятия и программы

12 апреля 2011 18:21
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Свой репертуар уже скорректировали театральные труппы и кинотеатры. Пересмотрел афишу представлений Белгосцирк. Некоторые спектакли отменены, другие - заменили на более соответствующие ситуации по содержанию. Двери для посетителей закрывают также ночные клубы. Организаторы меняют даты крупных культурных событий. Так, Церемония награждения победителей конкурса «Телевершина» переносится. В более поздние сроки состоится и юбилейный концерт «Хора Турецкого», который был запланирован на завтра.
# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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