В Гродно задержали 17-летнего эксгибициониста-рецидивиста

Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел в Гродно в пятницу, 12 июня, возле общежития.



Приблизительно в полчетвертого дня к загорающим девушкам со стороны гаражных массивов спустился молодой человек,

у которого на голову была натянута майка.

Евгения Грасевич, представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Остановившись в двух метрах от представительниц прекрасного пола, хулиган снял шорты и совершил непристойные движения со своими гениталиями. После злоумышленник, как ни в чем ни бывало, оделся и продолжил свой путь спокойной походкой в лесной массив профилактория Химволокно.



На счету молодого человека около 6 фактов хулиганства (все за непристойное поведение). До последнего инцидента он провел всего 11 суток на свободе, выйдя из исправительного учреждения после очередной судимости.

Напомним, несколько лет назад похожий случай произошел в областном центре.

Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который снимал напряжение, гуляя по улицам города обнажённым. На мерзкий поступок его подтолкнула неудовлетворенность семейной жизнью. Сожительница часто употребляла спиртное, мужчина перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне. Свое мужское достоинство он демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером.

