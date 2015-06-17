В Гродно задержали 17-летнего эксгибициониста-рецидивиста

Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел в Гродно в пятницу, 12 июня, возле общежития.
Приблизительно в полчетвертого дня к загорающим девушкам со стороны гаражных массивов спустился молодой человек,
у которого на голову была натянута майка.
Евгения Грасевич, представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
Остановившись в двух метрах от представительниц прекрасного пола, хулиган снял шорты и совершил непристойные движения со своими гениталиями. После злоумышленник, как ни в чем ни бывало, оделся и продолжил свой путь спокойной походкой в лесной массив профилактория Химволокно.
На счету молодого человека около 6 фактов хулиганства (все за непристойное поведение). До последнего инцидента он провел всего 11 суток на свободе, выйдя из исправительного учреждения после очередной судимости.
Напомним, несколько лет назад похожий случай произошел в областном центре.
Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который снимал напряжение, гуляя по улицам города обнажённым. На мерзкий поступок его подтолкнула неудовлетворенность семейной жизнью. Сожительница часто употребляла спиртное, мужчина перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне. Свое мужское достоинство он демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером.