В Гродно прорвало теплотрассу. 11 человек эвакуировано, повреждены 5 автомобилей

Новости Беларуси. В Гродно устраняют последствия прорыва теплотрассы. Авария произошла 18 декабря в 3 часа ночи. В результате нарушилось теплоснабжение целого микрорайона. Без тепла остались 19 жилых домов и детсад. Потоки горячей воды подтопили и частные жилые дома. Спасатели эвакуировали 11 человек, трое из которых — дети. Малышей спасатели выносили на руках. При этом двое сотрудников МЧС получили ожоги. Сейчас они в больнице. Людей временно разместили в школе, гостинице или отправили к родственникам.

Глубина подтопления - около полуметра. Фонтан кипятка, который бил из-под земли повредил 5 автомобилей. Они были припаркованы недалеко от места аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 18 декабря прорыв теплотрассы в Гродно был устранен. Специалисты откачали воду, а также заменили поврежденный участок. В трубы уже начали подавать горячую воду. Таким образом в ближайшие часы температура в пострадавших домах должна повыситься. Тем не менее, занятия в некоторых учреждениях образования все же пришлось отменить.

Очевидцы:

Паники не было, эвакуировало МЧС, молодцы ребята, большое им спасибо, несмотря на себя, они эвакуировали детей. Маленьких, в чем было, в одеяла закручивали, вывозили.

Издали увидела, что здесь такой дым, я думала горит Татарская опять, а потом подошла, вижу, затопило кипятком все. Весь двор кипятком, аж под крыльцо.