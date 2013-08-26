В Гродно молодой человек избил пенсионерку, кормившую возле подъезда котов

Новости Беларуси. «Во всём виноват алкоголь», – уверяет 24-летний молодой человек. На рассвете он возвращался домой из ночного клуба. У соседнего подъезда парень встретил пожилую женщину. И развязал не только язык, но и руки.

Игорь Сушко, заместитель начальника ОУР Ленинского РОВД г. Гродно:

Ближе к утру подозреваемый возвращался домой из ночного клуба. Приметив пенсионерку 1946-го года рождения, которая возле соседнего подъезда кормила котов (в силу возраста женщина плохо спит по ночам), молодой человек сначала беспричинно обругал ее матом, а потом стукнул несколько раз по лицу. Оправившись от произошедшего, пенсионерка немедленно обратилась в милицию. Грубияна удалось задержать «по горячим следам».

Хамству молодых белорусов нет предела. Напомним, летом прошлого года 19-летний учащийся одного из минских колледжей на «Институте культуры» заплевал остановку, а потом избил двух женщин, сделавших ему замечание.



К сожалению, молодые хулиганы часто избивают людей, которые пытаются окультурить их. 20-летний водитель избил 48-летнего мужчину за замечание о нарушении правил дорожного движения в Гродно. В мае этого года 20-летний работник автомойки и его 21-летний коллега избили 30-летнего мужчину за замечание в их адрес: прохожий возмутился, увидев, как они маркером разрисовывали остановку. В апреле стоящий на остановке в Могилеве парень ударил ногой по боковому зеркалу заднего вида троллейбуса. Женщине-водителю троллейбуса, которая вышла и сделала наглецу замечание, попало рукой по голове.

От хамства на белорусских дорогах не застрахованы ни водители, ни пешеходы. С появлением видеорегистраторов живые картинки выяснения отношений у капота бьют рекорды просмотров в сети Интернет. И далеко не всегда можно определить кто прав, а кто виноват. Ролики с кадрами мордобоя на дорогах все чаще развлекают пользователей Интернета. Когда впору прибить пыл и сбавить обороты собственного раздражения, некоторые автомобилисты жмут на газ эмоций. Без экивоков те, кому не угодил сосед по полосе, начинают разборки кулаками, явно забывая об этикете. Тем самым доказывая, кто тут главный. Стало быть, дороги обкатывают те, кому законы не писаны? (смотрите видео).