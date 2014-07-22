В Гродненской области во время жатвы сгорел комбайн и 300 кг пшеницы

Новости Беларуси. Комбайн, не подлежащий восстановлению, и 300 килограммов сгоревшей пшеницы. Таков итог чрезвычайного происшествия в Гродненской области.

Во время жатвы прямо в поле воспламенилась зерноуборочная машина. К счастью механизатор не пострадал, а вот хозяйству теперь придётся пересматривать сроки уборочной компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Липский, механизатор СПК «Сынковичи»:

Я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел огонь. Пламя уже. Не дым, а огонь. Я мгновенно остановил комбайн, заглушил, всё выключил. За огнетушитель - и начал тушить.

Механизатор с 20-летним стажем Юрий Липский свои действия во время пожара может расписать по минутам. Говорит, в тот момент о себе не думал: пытался спасти машину. Ведь за рулём этого комбайна он уже 9-й сезон. И ещё ни разу техника не подводила.

Юрий Липский, механизатор СПК «Сынковичи»:

Вообще никаких сигналов не было. Всё шло в процессе работы. Бывает какая-нибудь не исправность, он сразу даёт сигнал, пикает то сё. А это ничего, пока сам не обнаружил.

Юрий Карнелович, СТВ:

Огонь распространялся очень быстро, в считанные минуты загорелся пластмассовый топливный бак. В итоге, вся правая часть комбайна полностью уничтожена.

Клубы чёрного дыма над комбайном Юрия Липского сразу же заметили коллеги. С огнетушителями в руках прибежали на помощь, благо у каждого они под рукой.

Вячеслав Колошич, механизатор СПК «Сынковичи»:

У нас на комбайне по четыре огнетушителя и по две ёмкости с водой. Они постоянно под рукой, можно быстро воспользоваться.

Однако, потушить горящее дизельное топливо не смогли даже с помощью насоса и бочки с водой, которая находилась на поле.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Окончательно же ликвидировать пожар удалось лишь профессиональным огнеборцам. В результате пожара повреждены колёса, кабина, моторный отсек, частично бункер и 300 кг пшеницы, которая находилась в бункере комбайна. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара.

Главный инженер хозяйства до сих пор не может понять, что случилось с полностью исправной машиной. Ведь две недели назад специальная районная комиссия не обнаружила никаких проблем, да и бортовой компьютер сбоев в работе не отмечал.

Виктор Шишловский, главный инженер СПК «Сынковичи»:

Проводится технический осмотр зерноуборочных комбайнов перед уборочной компанией. Ежегодно. Проводит районный инспектор госнадзора. В этом году так же был проведён государственный технический осмотр.

К расследованию уже привлечены представители немецкой фирмы-производителя комбайнов. Хозяйству же придётся срочно искать выход из ситуации, чтобы не сорвать сроки уборки.

Дмитрий Дешко, председатель СПК «Сынковичи»:

На сегодняшний день решается, я думаю к вечеру вопрос будет решён, о приобретении ещё одного зерноуборочного комбайна, внепланового, по лизингу отечественного производства. Поэтому, я думаю, в те сроки, которые обозначены - 15 рабочих дней, - зерно в хозяйстве будет убрано.

В случае же крайней необходимости, помощь готовы оказать соседи: всем миром, как известно, проблема всегда решается быстрее.