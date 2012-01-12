В Гродненской области от бешенства умер теленок

Новости Беларуси. Неадекватное поведение одного из своих подопечных первой заметила ветврач комплекса Наталья Матусевич. Во время планового осмотра животных, больной телёнок не подпустил к себе людей. Опытный специалист тут же забила тревогу.

Наталья Матусевич, ведущий ветврач комплекса «Дубно» Мостовского района:

Во время утреннего обхода я обратила внимание, что телёнок ведёт себя неадекватно. То есть агрессия проявляется по отношению к людям, обильное слюнотечение. И сразу же возникло подозрение на бешенство. Телёнок сразу же был изолирован и сразу же было сообщено в район.



Чтобы избежать распространения вируса, все санитарные службы района были на месте ЧП уже через несколько минут. Опасения специалистов подтвердились, болезнь прогрессировала достаточно быстро.

Игорь Невертович, заместитель главного ветеринарного врача Мостовского района:

По приезду это животное уже пало. Был отобран патологический материал для исследования, доставлен в Гродненскую областную лабораторию, где данный диагноз был подтверждён лабораторно.



Чтобы спасти от заражения остальных животных комплекса, на территории фермы был введён карантин. Всех обитателей провакцинировали, а в помещении сделали дезинфекцию. Такие меры принесли свои положительные результаты. Признаков смертельной болезни у других телят не обнаружено.

На сегодняшний день переносчик вируса бешенства устанавливается. Но, уже с большой долей уверенности можно сказать, что это дикие животные – лиса, либо куница. Тем более, что лес находится всего в пяти метрах от фермы, достаточно просто перейти дорогу.

В последнее время заболевшие бешенством домашние животные в Гродненской области не редкость. Только в прошлом году было выявлено более 200 случаев инфицирования. Специалисты утверждают, что охотники стали меньше отстреливать диких животных, потенциальных носителей бешенства.

Чтобы исправить ситуацию, в регионе разработана целая программа по профилактике. Так, накануне Нового года при помощи авиации впервые приманки с вакциной были разбросаны на площади около 20 тысяч квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.