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В Гродненской области 76-летняя пенсионерка упала в колодец

17 июля 2013 10:18
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Новости Беларуси. Утром 16 июля в деревне Чирканцы Гродненской области 76-летняя пенсионерка, набирая воду из колодца, потеряла равновесие и упала в него. 

Когда спасатели из Гродненского областного управления МЧС прибыли на место происшествия, женщина находилась на поверхности воды в сознании.

Пострадавшую извлекли при помощи спасательной верёвки и пожарного рукава. Сейчас пенсионерка госпитализирована с диагнозом «общее переохлаждение». Врачи признали её состояние удовлетворительным, сообщается на сайте МЧС Беларуси.

# происшествия # МЧС Беларуси

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