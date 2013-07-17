В Гродненской области 76-летняя пенсионерка упала в колодец

Новости Беларуси. Утром 16 июля в деревне Чирканцы Гродненской области 76-летняя пенсионерка, набирая воду из колодца, потеряла равновесие и упала в него.

Когда спасатели из Гродненского областного управления МЧС прибыли на место происшествия, женщина находилась на поверхности воды в сознании.

Пострадавшую извлекли при помощи спасательной верёвки и пожарного рукава. Сейчас пенсионерка госпитализирована с диагнозом «общее переохлаждение». Врачи признали её состояние удовлетворительным, сообщается на сайте МЧС Беларуси.