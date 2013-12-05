В Гомельской области чёрные лесорубы проредили вековую дубраву, ущерб - тысячи долларов

Новости Беларуси. В Гомельской области чёрные лесорубы проредили вековую дубраву. Отдельные деревья в разорённых угодьях Мелешковичского лесничества Мозырского района в диаметре достигали метра. Под топор браконьеров помимо дубов попали ольха и граб. Нанесённый ущерб оценивается в десятки миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесорубы-нелегалы пришли в лес как на склад древесины. Злоумышленники конкретно знали чего, сколько и где взять. Дубы нарезали по три метра, рядом ольху - по шесть. Специалисты говорят, заказ под конкретные цели конкретной лесопилки. Разумеется, частной и скорее всего не в Мозырском районе. Правда, вывезти успели только часть древесины.

Оперативный сотрудник:

На пне колодки в диаметре от 80 сантиметров. На чёрном рынке это стоит порядка 250 - 300 долларов за колоду длиной 4 метра.

Ценные породы традиционно в сфере преступных интересов. Не удивительно, ведь кубометр вагонки из ольхи сегодня обойдётся почти в 6 миллионов рублей, а цена на дубовые двери может достигать и тысячи долларов. Так что ущерб, оценённый в 35 миллионов белорусских рублей, с потенциальной прибылью преступников отличается в разы.

Действия чёрных лесорубов иначе как варварскими не назовешь. Для подъезда к вековым дубам были вырублены десятки деревьев. Целая трасса получилась в лесу. Она была необходима для подъезда тяжёлой спецтехники. Ведь вручную вывезти полутонные брёвна просто нереально.

Масса одного кубометра дуба может превышать семьсот килограммов. А значит без гидравлического манипулятора-погрузчика здесь было просто не обойтись. На вопрос почему в лесу беспрепятственно работала нелегальная бригада, оснащённая по последнему слову техники, в местном лесничестве нам предпочли не отвечать. Все точки над «і» расставят сотрудники следственного комитета.

Вячеслав Ковалёв, старший следователь Мозырского Районного отдела следственного комитета:

Проверяются как работники лесхоза, так и лица, совершившие ранее аналогичные преступления, а также лица не работающие и проживающие в районе совершенного преступления.

Это не единственный факт нелегальной порубки в регионе. За последнее время лесные нелегалы успели поорудовать и в других лесничествах Мозырского и Наровлянского районов.