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В Гомеле мошенник из Шри-Ланки за год «одолжил» у знакомых около $60 тысяч, более 80 млн рублей и тысячу евро

06 июля 2012 06:31
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Новости Беларуси. Крупное мошенничество раскрыто в Гомеле. По предварительным данным, более десятка гомельчан пострадали от действий директора одного из иностранных частных предприятий города.

30-летний гражданин Шри-Ланки, владевший фирмой в Гомеле, почти целый год под предлогом развития бизнеса занимал у знакомых крупные суммы денег. Он оформлял договора займа и расписки, заведомо зная, что не сможет вернуть долг, – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, с июля 2011 г. по март 2012 г., путем обмана и злоупотребления доверием иностранный гражданин получил 57.635 долларов США, 1000 евро и 83 миллиона 900 тысяч белорусских рублей, которые впоследствии присвоил.

Центральным (г.Гомеля) районным отделом Следственного комитета РБ возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК РБ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества, - сообщает сайт ctv.by.

# происшествия # Мошенничество # Криминал

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