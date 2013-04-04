В Гомеле хулиганы, среди которых была девушка, с особой жестокостью избили двух мужчин, сделавших им замечание

Новости Беларуси. За словесное замечание – физическое возмездие. В Гомеле несовершеннолетние хулиганы с особой жестокостью избили двух мужчин. Нападавшим парню и девушке было по 17 лет, еще одному молодому человеку – 19. Все трое были в одном из баров города и находились в нетрезвом состоянии. К агрессии молодежи привело замечание, сделанное старшими. Странным было поведение и очевидцев.

Все началось на крыльце. В полчетвертого ночи двое мужчин сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание»: «почему те в такое позднее время находятся в питейном заведении?» Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой.

Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения. Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Дробышевская, начальник центрального районного (Гомель) отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Вызвали милицию. По прибытии они уже знали, в какую сторону направились на такси наши хулиганы. Были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 339 «Хулиганство» и «Открытое похищение имущества. Грабеж». Предъявлено обвинение.

Администратор развлекательного заведения за избиением наблюдал в режиме он-лайн, но даже не попытался остановить драку. Ограничился звонком в 102. И то, когда все заканчивалось. Еще один вопрос: почему тот же администратор не вызвал наряд милиции еще раньше, когда в заведении только появилась компания пьяных явно несовершеннолетних людей.