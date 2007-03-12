В гараже нашли "Мозаику" - оказался самогон

В Могилеве у местного жителя изъято 840 литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 8 млн. рублей.Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники районного отдела по борьбе с экономической преступностью. Спиртосодержащая жидкость "Мозаика" находилась в гараже.

В этот же день в Кричеве сотрудники местной милиции обнаружили и изъяли у 50-летнего местного жителя 30 литров браги, 27 литров самогона, 90 литров пива "Арсенальное" и самогонный аппарат. По данным фактам составлены административные протоколы.