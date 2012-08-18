В Чехии по подозрению в подготовке масштабного теракта арестован последователь норвежского стрелка Андерса Брейвика

Новости Чехии. В Чехии задержан мужчина, который собирался устроить теракт, подобный тому, что организовал Андерс Брейвик, сообщают информагентства. Злоумышленника схватили 10 августа в городе Острава на северо-востоке страны. Он подписывал электронные письма именем Брейвика, что и привлекло внимание полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дома у чеха нашли оружие, взрывчатку, полицейскую форму, а на теле – детонатор. Как оказалось, 29-летний мужчина планировал масштабный теракт. Другие сведения пражская полиция пока не раскрывает.