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В Чехии по подозрению в подготовке масштабного теракта арестован последователь норвежского стрелка Андерса Брейвика

18 августа 2012 16:12
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Новости Чехии. В Чехии задержан мужчина, который собирался устроить теракт, подобный тому, что организовал Андерс Брейвик, сообщают информагентства. Злоумышленника схватили 10 августа в городе Острава на северо-востоке страны. Он подписывал электронные письма именем Брейвика, что и привлекло внимание полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дома у чеха нашли оружие, взрывчатку, полицейскую форму, а на теле – детонатор. Как оказалось, 29-летний мужчина планировал масштабный теракт. Другие сведения пражская полиция пока не раскрывает.

# происшествия # Андерс Брейвик # Терроризм

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