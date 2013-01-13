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В Бресте восьмиклассник пробил бедро, перепрыгивая через забор

13 января 2013 15:15
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Новости Беларуси. Неприятную травму получил ученик восьмого класса. Перепрыгивая металлический забор, он не рассчитал равновесия и пробил бедро. Выбраться самостоятельно из ловушки подросток не смог. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.

Пресс-служба МЧС:
С использованием гидравлического инструмента «Холматро» работниками МЧС откушен металлический прут забора. Мальчик, ученик 8 класса одного из местных учреждений образования, передан врачам.

Мальчик находится в травматологическом отделении. У него – проникающая рана левого бедра.

Напомним, курьёзный случай произошёл в начале этого года в Гродно. Студент аграрного лицея по дороге к общежитию поскользнулся. Рукой он ударился о металлическую решётку забора и застрял пальцами между прутьев.

Гродненское областное управление МЧС:
Зрелище, конечно, было не для слабонервных. Мизинец там уже даже посинел. Семнадцатилетнего парня освободили специальным приспособлением и отвезли в больницу с диагнозом «ампутация пальца левой руки».

# происшествия # Несчастный случай

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