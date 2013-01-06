В Бразилии кот пытался пронести в тюрьму напильник и мобильник

Новости Бразилии. Охранники одной из тюрем в Бразилии поймали кота-контрабандиста. Он с «грузом» на плечах был замечен охранниками у главных тюремных ворот. Спина и живот четвероногого обмотаны липкой лентой, из под которой видны обертка и провода. Таким образом, кот пытался «пронести» в одну из камер бурильные сверла, напильники и мобильный телефон. Эти предметы могли быть использованы для побега.

План с треском провалился. Четвероногий нарушитель отправлен в местный ветеринарный центр.

Кому была адресована ценная посылка, ещё предстоит выяснить. Пока под подозрением находятся все 263 заключённых тюрьмы.