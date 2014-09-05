В Боснии и Герцеговине после землетрясения обрушилась шахта. Заблокированы 56 человек

Новости Боснии и Герцеговины. В Боснии и Герцеговине идет сложная спасательная операция: из шахты, которая обрушилась после землетрясения, эвакуируют 34 человека. Инцидент произошел накануне поздно вечером неподалеку от города Сараево.

Подземные толчки магнитудой 3,5 разрушили 2 галереи. В тот момент в шахте находились 56 горняков.

Часть из них удалось сразу же поднять на поверхность. Остальные до сих пор находятся в зоне ЧП, спасатели прикладывают все усилия, чтобы их освободить.

По словам руководителя шахты, с пострадавшими поддерживается связь. Заблокированные под землей шахтеры чувствуют себя нормально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.