Прямой эфир

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

15 января 2019 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу три снежные бури обрушились на Юго-Запад и центральную часть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего стихия разгулялась в Брестской области.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1-1

Это особо ощутили на себе водители, проезжающие по трассе М1. Весь день соцсети переполняли видеокадры опасного трафика.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1-4

Сильный снегопад, скользкое дорожное покрытие – не все автомобилисты смогли справиться с управлением. Машины то и дело оказывались на обочине и в кювете. В Толочинском районе легковой автомобиль занесло на большой скорости, он переворачивался около ста метров. К счастью, в аварии никто не пострадал – водитель был пристегнут ремнем безопасности.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1-7

Ужасно. Лед сплошной утром был.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1-10

Тяжело, дороги…такое чувство, что дорожников у нас нет.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1-13

Ехал как раз в самую метель. Видимость была 2-3 метра, и никто не убирал.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1-16

Николай Усачик, начальник ДЭУ-22 Бреставодора:
Сегодняшние сутки выдались очень тяжелыми в том плане, что было несколько залповых подходов снежных туч. И приходилось всем экипажам – практически не съезжали с дороги. Только заезжали дозаправиться, дозагрузиться и опять выезжали.

На расчистку основных дорог были брошены все силы, хотя уборочная техника далеко не везде справлялась с последствиями метели. Дорожники и сейчас в режиме готовности. Синоптики говорят: в ближайшие сутки вероятность повторения снежной бури сохраняется.

# Снегопады # происшествия # Николай Усачик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве мужчина облил кислотой свою бывшую жену
15 января 2019 15:22

В Могилёве мужчина облил кислотой свою бывшую жену

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения
15 января 2019 12:54

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения

Рейсовый автобус Москва — Минск перевернулся под Борисовом
15 января 2019 11:29

Рейсовый автобус Москва — Минск перевернулся под Борисовом