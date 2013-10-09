Ученик 11-го класса найден повешенным в Дрогичинском районе

Новости Беларуси. Отец мальчика, проснувшись рано утром, не обнаружил сына дома и отправился на его поиски. 16-летнего подростка он нашёл повешенным в хозпостройке во дворе частного дома.

Основная версия произошедшего – самоубийство. Экспертиза показала, что причиной смерти подростка стала механическая асфиксия. Причины, по котором школьник решил свести счёты с жизнью, ещё предстоит выяснить.

Этим летом в детском оздоровительном лагере Минской области произошла ещё одна страшная трагедия. В лесу на территории лагеря было найдено тело 11-летнего подростка Анатолия. Все, кто знал мальчика, отказываются верить в версию о самоубийстве. У его приёмныех родителей – трое своих детей, Толика они взяли на опеку. Родная мать была лишена родительских прав за злоупотребление алкоголем, но изредка навещала сына, и приёмные родители были не против этого, а наоборот, поощряли такие встречи. Мальчик всегда был рад видеть маму, однако расстроился по поводу того, что она нашла себе другого мужа. Биологическая мать даже планировала забрать вскоре родного сына. Правда, так и не успела ему об этом сказать...