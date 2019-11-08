В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

Новости России. В детском лагере под Екатеринбургом произошло массовое отравление. У 19-ти школьников обнаружены симптомы ротавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети почувствовали себя плохо накануне, 7 ноября. Однако в лагере никаких мер после ухудшения состояния воспитанников не предприняли и продолжили кормить остальных той же едой.