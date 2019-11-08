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В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

08 ноября 2019 11:58
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Новости России. В детском лагере под Екатеринбургом произошло массовое отравление. У 19-ти школьников обнаружены симптомы ротавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей-1

Дети почувствовали себя плохо накануне, 7 ноября. Однако в лагере никаких мер после ухудшения состояния воспитанников не предприняли и продолжили кормить остальных той же едой.

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей-4

В лагере отдыхали ребята из Уральского центра для одаренных детей. До окончания их смены оставалась неделя. Было принято решение завершить ее досрочно.

# Массовое отравление # Фотофакт

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