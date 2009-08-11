Убил соседа за 80 тысяч белорусских рублей

Убийство 48-летнего неработающего жителя деревни Соболи Березовского района было раскрыто в течение суток, сообщили в прокуратуре Брестской области.

Его труп с множественными телесными повреждениями был обнаружен в доме по месту жительства. Входная дверь в дом была взломана. Тщательный осмотр места происшествия прибывшими на место происшествия прокурором района и следователем прокуратуры совместно с сотрудниками УВД и РОВД выявил следы преступления и улики, в том числе следы пальцев рук, которые позволили в течение суток установить лицо, которому предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства.

Им оказался сосед убитого, 1968 года рождения, слесарь местного СПК. Под давлением улик он сознался в совершении убийства, объяснив, что совершил его из-за того, что убитый украл у него Br80 тыс. и отказывался вернуть их. Обвиняемый в убийстве арестован. Расследование по этому уголовному делу проводит прокуратура Березовского района, сообщает БЕЛТА.