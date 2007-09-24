В центре Минска вооруженный ножом мужчина взял в заложницы студентку столичного университета.

Ранее судимый за убийство 33-летний гомельчанин разыскивался милицией за преступление совершенное накануне. Когда он понял, что его обнаружили подозреваемый приставил нож к первой попавшейся девушке

В результате очередного "загула" хозяйки квартиры и произошла трагедия. Житель Гомеля, кстати, ранее судимый за убийство, взял в руки нож и под предлогом ревностных чувств, стал мстить своим конкурентам. В итоге 28-летний минчанин от полученных ранений скончался на месте, второй оказался в реанимации, хозяйка квартиры также не осталась без внимания возлюбленного - ножевое ранение кисти.

Виновник трагедии весной вернулся с мест лишения свободы, кстати, отбывал наказание за убийство. Ждать правоохранителей у него желания не возникло - свобода дороже. Увидев сотрудников милиции тридцатилетний гомельчанин решил пойти на крайние меры - взять в заложники первого попавшего.

Студентка БГУ до сих пор не может поверить, что осталась жива. Её спасители - сотрудники охраны Первомайского района столицы сделали все чтобы освободить заложницу и задержать преступника. Сейчас с задержанным работают следователи, в этом случае сразу четыре потерпевших. Прокуратура возбудила уголовное дело по нескольким статьям: убийство, покушение на убийство и захват заложника. Поставит точку в судьбе ревнивца суд.

