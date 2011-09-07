Трагедия ярославского «Локомотива»: выжил один хоккеист

«Мне известно как минимум об одном выжившем хоккеисте», - поделился с Life News президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. По словам представителей МЧС, при крушении Як-42 разломился на две части: носовая рухнула в Волгу, а хвостовая осталась на суше. Обломки самолета уже обнаружили в 4 километрах от аэропорта Туношна. Эту информацию уже подтвердили Life News в МЧС Ярославской области. Всего на борту было 44 человека. 36 пассажиров: спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал, - рассказал наш источник, - и 8 членов экипажа. Выжил по предварительным данным всего 1 человек. Его доставили в больницу.