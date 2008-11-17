Сразу 7 автомобилей столкнулись на кольцевой автодороге столицы

Ливневые дожди сопровождались градом размером с мяч для гольфа. Ветер повалил сотни деревьев. Из-за наводнений, в штате Квинслэнд перекрыты десятки дорог.
Город с трех сторон окружен лесными пожарами. Свои дома покинули уже около 50 тысяч человек.
Наш соотечественник был в составе экипажа. Об этом сообщили в МИД России.
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