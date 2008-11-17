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Сразу 7 автомобилей столкнулись на кольцевой автодороге столицы

17 ноября 2008 14:50
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Один человек пострадал. Женщина доставлена в больницу. В этой же машине находился ребёнок, его жизни ничто не угрожает. По предварительной версии причиной ДТП стали погодные условия.
# происшествия

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