Прямой эфир

Спасательная операция в Сибири: из-за дождей подтоплено 7 тыс домов, 5 тыс человек остались без электричества

31 мая 2014 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Крупномасштабная спасательная операция проходит в Сибири. На Алтае из-за паводков подтоплено почти 7 тысяч домов. Для ликвидации последствий в зоне бедствия задействованы более 2 тысяч спасателей, а также авиация, лодки, катера, специальная техника и оборудование.

Паводки затронули Бийск и ряд более мелких населённых пунктов. Из-за разгула стихии без электричества остались более 5 тысяч человек. Ранее на всей территории Хакасии был объявлен режим ЧС.

Причиной половодья на реках стали обильные дожди: за прошедшие несколько суток в регионе выпала двойная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение в России

Другие новости рубрики

Все новости
Под Минском средь бела дня на глазах у прохожих жестоко убили медсестру
30 мая 2014 16:00

Под Минском средь бела дня на глазах у прохожих жестоко убили медсестру

В Волгограде школьник повесился из-за провала на ЕГЭ по русскому языку
30 мая 2014 13:04

В Волгограде школьник повесился из-за провала на ЕГЭ по русскому языку

23-летняя девушка погибла во время велопрогулки: два велосипедиста столкнулись лоб в лоб
29 мая 2014 18:11

23-летняя девушка погибла во время велопрогулки: два велосипедиста столкнулись лоб в лоб