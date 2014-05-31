Спасательная операция в Сибири: из-за дождей подтоплено 7 тыс домов, 5 тыс человек остались без электричества

Новости России. Крупномасштабная спасательная операция проходит в Сибири. На Алтае из-за паводков подтоплено почти 7 тысяч домов. Для ликвидации последствий в зоне бедствия задействованы более 2 тысяч спасателей, а также авиация, лодки, катера, специальная техника и оборудование.

Паводки затронули Бийск и ряд более мелких населённых пунктов. Из-за разгула стихии без электричества остались более 5 тысяч человек. Ранее на всей территории Хакасии был объявлен режим ЧС.

Причиной половодья на реках стали обильные дожди: за прошедшие несколько суток в регионе выпала двойная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.