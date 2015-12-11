Спасатели 5 часов тушили пожар на Тушинском заводе в Москве, здание выгорело полностью

Новости России. В Москве выясняют причины пожара на Тушинском заводе. На месте ЧП работают эксперты. Рассматриваются две версии: сварочные работы, которые проводились в пристройке, либо неисправность в электрике. Полиция не исключает и версию поджога.

Возгорание началось ночью в административных и складских помещениях. Борьбу с огнём вели свыше 200 человек и 74 единицы техники.

К счастью, на территории завода в этот момент никого не было. На тушение потребовалось около 5 часов.

В результате пожара здание выгорело полностью, также произошло частичное обрушение кровли и несущих стен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.