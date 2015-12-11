Прямой эфир

Спасатели 5 часов тушили пожар на Тушинском заводе в Москве, здание выгорело полностью

11 декабря 2015 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве выясняют причины пожара на Тушинском заводе. На месте ЧП работают эксперты. Рассматриваются две версии: сварочные работы, которые проводились в пристройке, либо неисправность в электрике. Полиция не исключает и версию поджога.

Возгорание началось ночью в административных и складских помещениях. Борьбу с огнём вели свыше 200 человек и 74 единицы техники.

К счастью, на территории завода в этот момент никого не было. На тушение потребовалось около 5 часов.

В результате пожара здание выгорело полностью, также произошло частичное обрушение кровли и несущих стен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Пожар на заводе

Другие новости рубрики

Все новости
Гомель: бойцовый пес растерзал двух девушек — несколько часов держал их истекающих кровью в запертой квартире, отрезав путь на свободу
10 декабря 2015 17:16

Гомель: бойцовый пес растерзал двух девушек — несколько часов держал их истекающих кровью в запертой квартире, отрезав путь на свободу

Сразу три автомобиля сгорели этой ночью в разных районах Минска
10 декабря 2015 10:30

Сразу три автомобиля сгорели этой ночью в разных районах Минска

В Жлобине две автомобилистки не смогли разъехаться на перекрестке — водитель потеряла контроль над авто, выехала на тротуар, где сбила мать с ребенком
09 декабря 2015 17:12

В Жлобине две автомобилистки не смогли разъехаться на перекрестке — водитель потеряла контроль над авто, выехала на тротуар, где сбила мать с ребенком