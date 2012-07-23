Сотни австралийцев получили SMS с угрозой убийства. За спасение жизни нужно заплатить $5 тысяч

Новости Австралии. Сотни австралийцев получили SMS-послание с угрозой убийства. Неизвестный автор данного послания уведомляет адресатов, что имеет заказ на их убийство, который уже оплачен. Чтобы спасти свою жизнь, люди должны в течение 48 часов связаться с киллером по электронной почте и заплатить выкуп в размере пяти тысяч долларов.

Полиция уже приступила к расследованию и пытается установить источника этих посланий. По мнению правоохранителей, речь идет о жульничестве, и советуем людям, получившим СМС, не беспокоиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.