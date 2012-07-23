Прямой эфир

Сотни австралийцев получили SMS с угрозой убийства. За спасение жизни нужно заплатить $5 тысяч

23 июля 2012 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Сотни австралийцев получили SMS-послание с угрозой убийства. Неизвестный автор данного послания уведомляет адресатов, что имеет заказ на их убийство, который уже оплачен. Чтобы спасти свою жизнь, люди должны в течение 48 часов связаться с киллером по электронной почте и заплатить выкуп в размере пяти тысяч долларов.

Полиция уже приступила к расследованию и пытается установить источника этих посланий. По мнению правоохранителей, речь идет о жульничестве, и советуем людям, получившим СМС, не беспокоиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Хулиганство

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2012 18:18

Фура, гружённая мебелью, упала с деревянного моста под Минском

В Минском районе сгорело двухэтажное жилое здание. Без крова остались 7 семей
21 июля 2012 16:35

В Минском районе сгорело двухэтажное жилое здание. Без крова остались 7 семей

21 июля 2012 13:04

Схвачен маньяк в противогазе, убивший 14 человек и ранивший 50 на премьере фильма о Бэтмене