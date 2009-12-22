Сосед зарезал женщину-стоматолога из-за шума бормашины

51-летний чебоксарец зарезал соседку-стоматолога из-за шума бормашины. Убийство произошло днем 18 декабря 2009 года.

Подозреваемый проживал вместе со своей семьёй этажом ниже, нигде не работал. В течение нескольких лет соседи конфликтовали, так как 39-летняя женщина-стоматолог принимала пациентов на дому, и из квартиры регулярно доносился шум оборудования для лечения зубов.

Когда в очередной раз мужчина услышал шум оборудования, то поднялся к соседке, чтобы перерезать электрический провод. Однако когда женщина открыла дверь, он нанёс ей несколько ударов ножом в область шеи, груди и спины. Соседка скончалась на месте происшествия.

По факту убийства в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 (убийство), сообщила ИА REGNUM Новости помощник руководителя Чебоксарского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Чувашии Ирина Павлова.