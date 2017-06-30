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Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации парка Челюскинцев

30 июня 2017 20:07
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Новости Беларуси. 30 июня бесхозный предмет стал причиной эвакуации посетителей парка Челюскинцев. Этому предшествовал звонок в милицию от неизвестного, который сообщил, что парк заминирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К месту прибыли службы спасения, людей срочно стали выводить за территорию.

Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации парка Челюскинцев-1

Очевидцы:
Началась какая-то суета, приехало много милиции, ОМОН, саперы.

Рассказали, о том что позвонил кто-то, сказали, парк заминирован.

Я предполагаю, что это идет подготовка ко Дню Независимости.

Я сидела себе, плела венок. Потом к нам подошел какой-то мужчина, сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда.

Сообщение о заминировании, к счастью, оказалось ложным. Кто-то решил пошутить.

Между тем, проверить информацию – дело нешуточное и небыстрое: территория большая, специалистам нужно было осмотреть каждый уголок. Правоохранители предупреждают: ложные сообщения – уголовное деяние. «Телефонных минеров», как правило, находят и наказывают по всей строгости.

# происшествия # Фотофакт # Лжеминирование

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