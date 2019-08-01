СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»

Новости Беларуси. Четыре человека отравились в Минском районе во время работы по очистке стоков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они доставлены в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести. Происшествие произошло на территории дома-интернета для ветеранов войны и труда, когда работники частной фирмы занимались ремонтом водозаборной скважины.

На глубине около 3 метров 29-летний мастер потерял сознание, получив отравление парами газов от мотопомпы. Оказать помощь пострадавшему спустился 24-летний коллега, которому тоже стало плохо.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Мужчины, которые находились на поверхности, надели специальные маски и уже с помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили. В рамках проверки назначаются специальные исследования, а также изымаются документы как технического, так и нормативного характера, которые регламентируют деятельность организации и, конечно же, касаются техники безопасности и охраны труда.