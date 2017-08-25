СК о смертельном ДТП в Крупском районе: оба водителя были трезвые и пристегнутые

Как сообщает Следственный комитет, 24 августа вечером два автомобиля столкнулись в Крупском районе. В результате происшествия три человека погибли, а еще трое госпитализированы.

По предварительной информации, 39-летний мужчина не справился с управлением. Его автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Hyundai, за рулем которой находился 60-летний борисовчанин. Сообщается, что оба водителя были пристегнуты и трезвы.

В первой машине находились 4 человека и водитель – он и один из пассажиров погибли на месте. Трое были доставлены в больницу, где в реанимации скончалась еще одна пассажирка.

Водитель второго автомобиля также был госпитализирован.