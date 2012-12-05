Прямой эфир

Сильный шторм у берегов Турции потопил несколько судов, в том числе российский сухогруз

05 декабря 2012 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась у берегов Турции. Сильный шторм в Черном море потопил несколько судов. По последним данным, спасатели сумели спасти несколько моряков российского сухогруза. Один стал жертвой стихии, семеро числятся пропавшими без вести. Также погиб местный рыбак, который попытался помочь экипажу спасательного катера.

В этом же районе потерпел бедствие другой сухогруз «Адриатик». У него вышло из строя рулевое управление, начался пожар. Сильные волны несли судно прямо на берег. Но экипажу удалось зацепиться якорем и остановить дрейф. Спустя несколько часов поломку устранили. Моряки не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
04 декабря 2012 14:50

Люди в небольшом городе в США около 15 лет жили рядом со складом с 6 т взрывчатки

22-летний житель Жлобина продал в Интернете минчанам несуществующий товар с предоплатой на 27 миллионов рублей
04 декабря 2012 05:32

22-летний житель Жлобина продал в Интернете минчанам несуществующий товар с предоплатой на 27 миллионов рублей

В Гомельской области погиб рыбак
04 декабря 2012 05:22

В Гомельской области погиб рыбак