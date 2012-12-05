Сильный шторм у берегов Турции потопил несколько судов, в том числе российский сухогруз

Новости Турции. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась у берегов Турции. Сильный шторм в Черном море потопил несколько судов. По последним данным, спасатели сумели спасти несколько моряков российского сухогруза. Один стал жертвой стихии, семеро числятся пропавшими без вести. Также погиб местный рыбак, который попытался помочь экипажу спасательного катера.

В этом же районе потерпел бедствие другой сухогруз «Адриатик». У него вышло из строя рулевое управление, начался пожар. Сильные волны несли судно прямо на берег. Но экипажу удалось зацепиться якорем и остановить дрейф. Спустя несколько часов поломку устранили. Моряки не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.